Трудовая инспекция недовольна: латвийцы все время нарушают закон (7)

фото

Общество | 2 февраля 2017 года, 11:24

Число незаконно трудоустроенных работников в Латвии сокращается, однако появляются новые способы обхода закона, рассказал в интервью телеканалу LNT руководитель Государственной трудовой инспекции Ренар Лусис.

В настоящее время самым распространенным нарушением является то, что люди работают больше часов, чем указывается в отчетности. В результате социальные взносы за работников осуществляются в меньшем объеме.

Лусис отмечает, что инспекция до сих пор выявляет множество проблем на рабочих местах, о чем свидетельствует тот факт, что в прошлом году выросло число случаев летальных исходов на рабочем месте.

Напомним, ранее в Государственной трудовой инспекции сообщили, что в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось число смертельных несчастных случаев на рабочих местах.

Так, если в 2015 году на рабочих местах произошло 26 летальных несчастных случаев, то в 2016 году их число увеличилось до 31. Предполагается, что данное количество еще может возрасти, так как 14 случаев еще расследуются.

Комментарии 7
кот 12 часов назад
Одна "помощь" от трудовой инспекции:обратился с жалобой-остался без работы.А законы нашего государства не на стороне трудящихся:у сильного всегда бессильный виноват.А еще известно что благими намерениями вымощена дорогоа в ад.
2
Ответить
Дуся 11 часов назад
Готовы с голого не только последнюю рубашку снять, но и кожу со скальпом.
Останутся у разбитого корыта.
Ответить
пенсионер 9 часов назад
так вы там сидите только для получения откатов от рабовладельцев, хотели бы сломать эту ситуацию за 26 лет смогли бы навести хоть мало-мальский порядок. что за фигня повара работают 2 часа в день, парикмахер работает 8 часов в неделю, уборщица 5 часов в неделю и так по списку все специальности.
1
Ответить