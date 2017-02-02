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Число незаконно трудоустроенных работников в Латвии сокращается, однако появляются новые способы обхода закона, рассказал в интервью телеканалу LNT руководитель Государственной трудовой инспекции Ренар Лусис.

В настоящее время самым распространенным нарушением является то, что люди работают больше часов, чем указывается в отчетности. В результате социальные взносы за работников осуществляются в меньшем объеме.

Лусис отмечает, что инспекция до сих пор выявляет множество проблем на рабочих местах, о чем свидетельствует тот факт, что в прошлом году выросло число случаев летальных исходов на рабочем месте.

Напомним, ранее в Государственной трудовой инспекции сообщили, что в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось число смертельных несчастных случаев на рабочих местах.

Так, если в 2015 году на рабочих местах произошло 26 летальных несчастных случаев, то в 2016 году их число увеличилось до 31. Предполагается, что данное количество еще может возрасти, так как 14 случаев еще расследуются.