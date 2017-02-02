Общество |

В четверг Сейм концептуально поддержал поправки к закону, предусматривающие требование к водителям транспортных средств при проверке не только показывать документы, но и давать их представителям правоохранительных органов "в руки".

Данное предложение внесла комиссия Сейма по народному хозяйству, охране среды, аграрной и региональной политике. Водитель транспортного средства должен иметь при себе соответствующие документы, которые по требованию сотрудника полиции, пограничника или таможенника он должен предъявить им для проверки.

Как пояснили члены парламентской комиссии, многие водители считают, что, согласно данным правилам, они должны лишь визуально показать документ полицейскому, из-за чего нередко возникают конфликтные ситуации.

Также депутаты решили дополнить закон пунктом, запрещающим водителю транспортного средства употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после того, как транспортное средство остановлено по требованию сотрудника полиции или пограничника до проведения необходимой для констатации состояния опьянения проверки или освобождения от нее. Такой же запрет планируется установить для автоводителя после ДТП.

Законопроект должен быть подтвержден еще в двух чтениях в парламенте.