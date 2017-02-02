Общество |

Сейм сегодня во втором чтении поддержал поправки к законам, ограничивающие в интересах детей употребление энергетических напитков и электронных сигарет.

Поправки к закону о защите прав детей расширяют действующие ограничения на курение и употребление табачных изделий также в отношении энергетических напитков, растительных курительных продуктов, электронных курительных устройств и их картриджей.

Поправки предусматривают, что ребенок не должен находиться под воздействием предусмотренных для курения изделий или устройств и дыма.

Расширены также ограничения в отношении занятости детей, среди прочего устанавливающие, что ребенка запрещено занимать на работах, непосредственно связанных с производством, испытанием, хранением, использованием табачных изделий, а также торговлей ими и их рекламой.

Теперь этот запрет распространен также в отношении других предусмотренных для курения изделий или устройств - растительных курительных продуктов, электронных курительных устройств и их картриджей.