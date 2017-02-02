В Латвии возросло число тестов на ВИЧ-инфекцию (1)

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Общество | 2 февраля 2017 года, 14:55

Благодаря активной информационной кампании о необходимости делать анализы на СПИД и ВИЧ-инфекцию число проведенных тестов увеличилось в среднем на 15%, сообщила председатель правления общества "Балтийская ВИЧ-ассоциация" Инга Упмаце.

В течение последних трех месяцев 2016 года в Латвии прошла информационная кампания общества "#ReiziGadа", целью которой было развеять предубеждения, царящие в обществе в отношении ВИЧ и СПИД, и призвать людей сдавать анализы как по собственной инициативе, так и по рекомендации семейного врача, если врач видит показания для необходимость проведения такого теста.

Данные лаборатории им. Гулбиса, Центральной лаборатории и лаборатории NMS свидетельствуют, что во время информационной кампании, длившейся три месяца, тесты на ВИЧ-инфекцию сдали 13 917 человек, что на 2070 человек или 15% больше, чем в тот же период 2015 года.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, половина инфицированных жителей Латвии даже не подозревает о том, что у них есть ВИЧ-инфекция, поэтому информационную кампанию следует продолжить, призывая сдавать анализы раз в год, сказал Упмаце.

В Латвии у 6876 человек тесты на ВИЧ-инфекцию показали положительный результат, а до 1 ноября 2016 года было зарегистрировано 269 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний.

Комментарии 1
дада 6 часов назад
Фармацевтические корпорации в рамках проекта сокращения населения начинают "жатву" в Латвии!Помнится в "союзе" в конце 80-ых нас пугали новой "болезнью",которая будет уносить миллионы и миллионы жизней ежегодно!И даже цифры озвучивались потрясающие, если верить в эти цифры,то мы уже должны были-бы жить чуть ли не в пустыне!Тогда мы не знали,что такое неолиберальный жидоглобалистский проект и его главные постулаты,один из которых-тотальное сокращение населения Земли!После развала ссср всё как-то поутихло:дело сделано можно потихоньку продвигать в жизнь идеи либерал-фашизма не ожидая никакого сопротивления.И вот сейчас,когда неофашистской гидре наступили на горло вся паразитская мразь и её шестёрки ведут своё контр наступление.Я хорошо помню,как "ушедший в отставку" министр "здравоохранения" Латвии предупреждал,что Латвийцам скоро перекроют выезд в Европу в связи с большим количеством больных спидом!Если такое произойдёт,не трудно догадаться какая обстановка нас ожидает в стране и на кого будет направлена вся агрессия!"Великой,независимой" Латвии уже 26 лет почему о ТАКОЙ проблеме и в таких(ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ)масштабах мы узнаём именно сейчас?Напомню:на данный момент всё богатство Латвии-это граница с Россией.
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