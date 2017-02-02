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В 2015 году риску бедности в Латвии были подвержены 424 тыс. жителей или 21,8% населения страны, что на 0,7 процентных пункта меньше, чем в 2014 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Вместе с тем в течение года резко снизилась доля жителей, подверженных нищете, - с 16,4% до 12,8%.

В 2015 году с повышением уровня доходов жителей вырос и порог, за которым наступает риск бедности - 318 евро в месяц (в 2014 году - 291 евро).

Как указали в ЦСУ, снижению числа людей, подверженных риску бедности, способствовало повышение минимальной зарплаты на 12,5% - до 360 евро в месяц, рост занятости, в том числе среди молодежи, людей предпенсионного и пенсионного возраста, а также повышение пособий для семей с детьми примерно на треть. В свою очередь тормозило процесс снижения показателя относительно медленное повышение пенсионного возраста (в среднем на 2,7%).

В 2015 году на 3,5 процентных пункта выросла доля людей в возрасте свыше 65 лет, подверженных риску бедности, - с 34,6% в 2014 году до 38,1% в 2015 году. Если человек старше 65 лет живет один, то риск бедности возрастает еще стремительнее - с 67,4% в 2014 году до 74% в 2015 году.

В течение года на 4,6 процентных пункта снизилась доля детей, подверженных риску бедности, - 18,6% по сравнению с 23,2% в 2014 году.

По-прежнему риску бедности сильнее подвержены родители, воспитывающие детей одни - 34,4% в 2015 году. Вместе с тем на 9 процентных пунктов снизился риск бедности в семьях, где двое взрослых растят троих и более детей - с 34,5% в 2014 году до 25,5% в 2015 году. Риск бедности также значительно ниже, если двое взрослых растят одного ребенка или двое взрослых воспитывают двоих детей - 11,2% и 14,7% соответственно.

Очень высокому риску бедности подвержены безработные - в 2015 году этот показатель достиг 55,7%. Резко вырос риск бедности среди пенсионеров - до 41,9% в 2015 году по сравнению с 36,7% в 2014 году.

Источником данных об уровне риска бедности и социальной отчужденности является исследование условий жизни и доходов домашних хозяйств, которое ЦСУ провело в 2016 году.

В ходе исследования было опрошено 6000 домашних хозяйств и 11 600 респондентов в возрасте старше 16 лет.