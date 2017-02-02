У посольства России проведена акция протеста: руки прочь от Украины! (98)

фото

Общество | 2 февраля 2017 года, 17:45

Сегодня напротив посольства России в Риге общество "Латвийский украинский конгресс" провело акцию протеста против российской агрессии на Украине. В акции участвовало около 30 человек.

фото

Протестующие пришли к посольству с плакатами "Остановите Путина, остановите войну!", "Украинская Авдеевка - сирийский Алеппо", "Руки прочь от Украины!", "Молитесь за Украину!" и др.

фото

Также люди держали в руках флаги Украины и Латвии.

Акцию пришла поддержать депутат Рижской думы, кандидат в мэры Риги Байба Брока ("VL!"-ТB/LNNK), которая напомнила агентству ЛЕТА, что в 2014 году, когда начался конфликт на Украине, она одной из первых выразила свою твердую позицию в его отношении.

Брока подчеркнула, что нельзя оставаться равнодушными и конфликт, который вновь обострился, нужно остановить. "Народу Украины важно знать, что он не один", - сказала политик нацобъединения.

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

Комментарии 98
Патриот 6 часов назад
А че гимн не поем, а где Слава Украине, а где правый сектор?! Короче хохломоры, от вас козлами воняет. Сколько своих сестёр и братьев загубили. Братоубийцы!!! Не будет вам прощения, скоты короче.
3
Ответить
9k 5 часов назад
Как же в бошках у людей насрано...
1
Ответить
GM 5 часов назад
Так в Киеве или в России и пусть митингуют. Какого ****спрашивается устраивают бардак в Риге, тем самым поддерживая хохлятскую хунту, а не могут собраться и поддержать бюджетников и пенсионеров, или выступить хотя бы раз против произвола правительства. СЛАБО???
2
Ответить