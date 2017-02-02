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Сегодня напротив посольства России в Риге общество "Латвийский украинский конгресс" провело акцию протеста против российской агрессии на Украине. В акции участвовало около 30 человек.

Протестующие пришли к посольству с плакатами "Остановите Путина, остановите войну!", "Украинская Авдеевка - сирийский Алеппо", "Руки прочь от Украины!", "Молитесь за Украину!" и др.

Также люди держали в руках флаги Украины и Латвии.

Акцию пришла поддержать депутат Рижской думы, кандидат в мэры Риги Байба Брока ("VL!"-ТB/LNNK), которая напомнила агентству ЛЕТА, что в 2014 году, когда начался конфликт на Украине, она одной из первых выразила свою твердую позицию в его отношении.

Брока подчеркнула, что нельзя оставаться равнодушными и конфликт, который вновь обострился, нужно остановить. "Народу Украины важно знать, что он не один", - сказала политик нацобъединения.