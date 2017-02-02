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Статистика свидетельствует о нерадостной картине – только 30% детей, которые в английских школах в качестве своего первого (домашнего) языка указали латышский, имеют знания, соответствующие их возрасту. Среди тех, кто первым указал английский, успеваемость намного выше – 61%, пишет Skaties.lv.

В исследовании, которое было опубликовано в издании Латвийского университета, использовались данные с экзаменов всех финансируемых государством школ Англии.

В 2015-м году в школах Англии учились 7933 ребенка в возрасте от 4 до 16 лет с латышским языком в качестве домашнего. При этом данная статистика не учитывает тех латвийских детей, которые не пожелали указывать свой первый язык, живут в русскоязычной или смешанной семье.

Автор исследования Ольга Цара, между тем, была обвинена в соцсетях во лжи и подтасовке фактов. Кто-то даже указал, что в опросе приняли участие всего 27 семей, отмечает Skaties.

«Скажи честно, сколько тебе заплатили, чтобы оклеветать латышей», - обратился один из пользователей к Царе.

Добавим, неделю назад бурную дискуссию в сети также вызвала встреча в Лондоне министра образования Латвии с соотечественниками, во время которой латвийцы, сославшись на данное исследование, спросили у политика, с чем связана такая ситуация.