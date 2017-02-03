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В 2016/2017 учебном году число детей обязательного школьного возраста, которые не были зарегистрированы ни в одном образовательном учреждении, составило 19 022, свидетельствуют данные Государственной службы качества образования (ГСКО).

Большинство незарегистрированных детей находятся за границей - 13 803 ребенка в возрасте от 7 до 18 лет и 961 ребенок в возрасте 5-6 лет.

2024 ребенка в возрасте от 7 до 18 лет и 204 ребенка в возрасте 5-6 лет являются гражданами других стран, которые получили вид на жительство в Латвии, однако в основном пребывают в стране своего гражданства и там же получают образование.

ГСКО отмечает, что 59 самоуправлений Латвии предприняли необходимые действия, чтобы в 2016 году выяснить информацию о всех задекларированных в самоуправлениях детях, которые не зарегистрированы в учреждениях образования.

Тем не менее, как отметили в службе, тревогу вызывает относительно большое количество детей, о которых у самоуправлений нет информации. В 2014 и 2015 годах число детей, о которых у самоуправлений не было данных, было сравнительно низким, а в 2016 году оно резко возросло - у самоуправлений нет информации о 1015 детях, тогда как в предыдущем году - о 624.

В отличие от предыдущих лет в этом учебном году в учет детей обязательного школьного возраста внесены изменения. Во-первых, впервые проведен учет незарегистрированных в учебных заведениях пяти- и шестилетних детей - до сих пор информация обобщалась только о детях в возрасте от 7 до 18 лет. Во-вторых, в учете впервые отражено, что ребенок обучается дома или под присмотром няни.

По сравнению с предыдущим учебным годом в начале 2016/2017 учебного года число незарегистрированных в учебных заведениях детей в возрасте с 7 до 18 лет увеличилось на 1445. В образовательных учреждениях не зарегистрированы 17 357 детей в возрасте от 7 до 18 лет и 1665 детей в возрасте 5-6 лет.