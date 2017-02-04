Общество |

Многие потребители почувствовали, что многие продукты питания основательно подорожали, причем некогда относительно дешевые продукты стали намного дороже.

Впрочем, как говорят эксперты, о подорожании некоторых продуктов действительно можно говорить и для этого есть причины, однако утверждать, что цены взвинтили на все, было бы опрометчиво, пишет Kasjauns.

По словам руководителя отдела Государственного института аграрной экономики Ингуны Гулбе, это было вполне ожидаемо, что цены в этом году повысятся на многие товары.

Чаще всего люди о повышении цен говорят потому, что, делая ежедневные покупки, констатируют, что потратили намного больше, нежели обычно.

"Если не ошибаюсь, год назад могла купить помидоры за 1,50 евро за кг. А теперь ни в одном магазине не вижу их дешевле 2,50 евро", - написала в соцсети Facebook некая Светлана.

Такая же ситуация с луком-пореем - если раньше его можно было купить и за 60 центов, то теперь цена на порей поднялась аж до 1,70 евро.

"Заметила, что существенно дороже стала сметана, масло и молочные продукты", - рассказывает читатель Kasjauns Карлис. По его мнению, повышение цен можно объяснить повышением стоимости электроэнергии.

"Ежедневные покупки - моя забота – в хозяйстве отвечаю, как за продукты, так и за бытовые товары, и особо не вникаю в счета, которые демонстрируют повышение цен, просто ощущаю: теперь стал платить больше", - добавляет Алдис.

Некая Айя также отмечает, что существенно повысились цены на сигареты, однако повышение цен в этом сегменте товаров можно было прогнозировать - уже ранее сообщалось, что акциз на курительные смеси постепенно будет расти. Еще полгода назад женщина за марку своих сигарет платила 3,10 евро за пачку, то теперь они стоят 3,60.

Также, очевидно, дороже стали огурцы, заметила Иева, которая с наступлением нового года начала соблюдать диету и теперь усиленное внимание обращает на здоровые и, как казалось ранее, наиболее дешевых продуктов.

Шокирована повышение цен на продукты и местная жительница Юлия, которая обратила внимание на резкий скачек цен основных продуктов из потребительской корзины по сравнению с декабрем прошлого года. Так, например, лимбажский кефир в двухлитровой упаковке в декабре стоил 1,26 евро, то в январе он стоит уже 1,58 евро. Упаковка шоколадных сырочков Karums, в декабре стоила 2,01 евро, теперь 2,22 евро. Хлеб белый нарезной ранее (в декабре) можно было купить за 0,86 евро, теперь меньше 1 евро не найти. Так же картина с яйцами и маслом сливочным – ранее эти продукты можно было приобрести за сумму в менее 1 евро, теперь же за 1,35-1,50 и далее. Список можно продолжать.

С начала года взлетели цены на молочку

Комментируя субъективное мнение людей о якобы возросших ценах, руководитель отдела Государственного института аграрной экономики Ингуна Гулбе указала, что отчасти это правда, однако во многом покупатели правы.

"Как уже ранее сообщалось, в начале года существенно подорожали молочные продукты. Причина для повышения, конечно, была, а именно повышение закупочных цен на молоко (цены, за которую торговец закупает продукт у крестьянского хозяйства), поясняет специалист, "в связи с чем, сыр, молоко, масло резко подорожали".

На цены повлияло повышение минимальной зарплаты

Говоря о повышении стоимости электроэнергии, эксперт подтвердила, что эти изменения, одновременно с повышением минимальной зарплаты, повлияли на цены отдельных товаров в торговых местах.

Изменения в налоговой политике, увеличение стоимости электроэнергии и увеличение минимальной зарплаты удорожают товары. Это было ожидаемо и мы это прогнозировали, рассказала порталу Kasjauns Гулбе.