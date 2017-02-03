Общество |

С понедельника, 6 февраля, в Латвии усилится влияние антициклона, из Арктики придут холода и облачность рассеется, прогнозирует Global Forecast System.

В первые выходные февраля сохранится облачная погода, местами снег. В понедельник под влиянием северо-восточного ветра температура воздуха понизится до -4..-9 в Курземе до -12..-15 в восточной Латвии, минимальная температура во вторник и среду в Латгале и Видземе составит -17..-23 градуса. Погода будет сухой и солнечной.

Возможно, во второй половине недели в Латвию поступит более сухой и влажный воздух с Балтийского моря, и мороз ослабнет.