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Профессор Латвийского университета, востоковед Леон Тайванс на встрече с лютеранами в Талси отметил, что европейцам нечего надеяться на солнечное будущее, так как европейская цивилизация погибает. По его словам, главные враги – это ислам и беженцы с Ближнего Востока, пишет издание kasjauns.lv.

В странах ЕС в среднем на одну женщину приходится по 1,3 ребенка, в странах Ближнего Востока этот показатель больше - 8 детей на одну женщину.

"Это очень серьезные числа, о которых стараются не говорить и притворяются, что их не существует", - отмечает Тайванс.

Профессор поясняет, что ислам не предусматривает никакой демократии. Большую угрозу для европейской цивилизации составляет наша открытость, чрезмерный гуманизм и заражение чуждой нам исламской культурой принесенной беженцами.

"Сегодня невозможно найти на карте ни одно исламское демократическое государство. Почему? Дело в том, что эта религия не предусматривает никакой демократии. Исламская вера предусматривает рабское послушание своему господину", - поясняет он.

Тайван высказывает мнение, что у войны на Ближнем Востоке причины совсем не политические, а связаны с нищетой и голодом в регионе.

"Наши перспективы паршивы. Количество жителей Ближнего Востока стремительно растет по сравнению с жителями Европы. В мире 7 млрд жителей, из которых 2 млрд не будут накормлены никогда. Есть одно спасение - это проводить интенсивное исследование, искать альтернативы и выход при помощи науки, но с этим у мусульман не очень хорошо", - признает профессор Тайван.

Профессор говорит о том, что в противовес религии мы не ставим ничего религиозного, а только какое-то "духовное успокоение", которое им противоестественно.

"Им противно все наше! Для них главное выжить, что касается наших культурных ценностей - они им как месиво под ногами. У них другие ценности и убедить их совершенно невозможно. Если бы мы в противовес были более религиозны, было бы иначе", - считает Тайван.

Напомним, профессор Леон Тайван уже несколько лет выступает с публичными лекциями, о том, что христианство в Европе больше нежизнеспособно и скоро в Старом Свете будут править мусульмане. Он так же призвал запретить в Латвии любое распространение и популяризацию Ислама.

Как писал Mixnews ранее, Немецкий МИД объявил о запуске новой миграционной программы "Начальная помощь плюс", предполагающей выплаты беженцам, решившим в добровольном порядке вернуться на родину.