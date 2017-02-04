На границе Латвии и России уже возведен 23-километровый забор (6)

фото

Общество | 4 февраля 2017 года, 16:07

На границе Латвии с Россией уже установлено 23 километра забора для задержания нелегальных иммигрантов, рассказала пресс-секретарь Государственной пограничной охраны (ГПО) Евгения Позняк.

Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км.

В 2017 году на обустройство границы выделено 6,3 млн евро, на которые планируется оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора, сообщила Позняк.

Минимальная высота забора составит 2,7 м, включая колючую проволоку. Общая протяженность латвийско-российской границы достигает 276 км, из них забором будут оборудованы 193 км - те участки, где нет естественных препятствий. Всего на строительство забора планируется истратить 17 млн евро.

Комментарии 6
леший59 минут назад
"здесь птицы не поют, деревья не растут..."----а вот мне интересно!----с какой скоростью танк преодолеет сие прeпятствие? ----а если ентот "частокол" не остановит танк, то на Хрена оно нам надо?
1
Ответить
Булава43 минуты назад
очень правильно.России не надо тратиться и всякая срань не будет пролезать из эйросовка!!! По моему замечательно ......
1
Ответить
Крик27 минут назад
Кто захочет отсюда сбежать, сядет в самолёт, поезд, пароход, а с той стороны нормальный человек априори к вам никогда не придёт.
Ответить