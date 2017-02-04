На улучшение системы выписывания штрафов СГД истратит 75 млн евро (7)

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Общество | 4 февраля 2017 года, 15:58

Служба государственных доходов (СГД) планирует в электронной форме готовить информацию о штрафах за своевременно не поданные налоговые декларации. К кодексу административных нарушений и закону о налогах и пошлинах будут подготовлены соответствующие поправки.

В случаях, когда налогоплательщик не подаст в установленный законом срок электронную налоговую декларацию, СГД зафиксирует этот факт и начнет процесс административного нарушения.

Решение СГД подготовит в электронной форме без присутствия налогоплательщика, оно будет действительным без подписи должностного лица и объявлено налогоплательщику через систему электронного декларирования (EDS).

На внедрение этих решений будет истрачено примерно 78 млн евро.

Комментарии 7
Паром27 минут назад
Братья и сестры,извините,не подскажите ,где продаются вилы?
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Крик39 минут назад
Только подумайте, на что сумашедшие этнические маргиналы собрались тратить налоги работающих людей??? У этих "людей" даже двух классов образования нет, его им родители оболванившие страну подарили.
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ёрш40 минут назад
вот и вся ......икономика колонии.
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