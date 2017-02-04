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Служба государственных доходов (СГД) планирует в электронной форме готовить информацию о штрафах за своевременно не поданные налоговые декларации. К кодексу административных нарушений и закону о налогах и пошлинах будут подготовлены соответствующие поправки.

В случаях, когда налогоплательщик не подаст в установленный законом срок электронную налоговую декларацию, СГД зафиксирует этот факт и начнет процесс административного нарушения.

Решение СГД подготовит в электронной форме без присутствия налогоплательщика, оно будет действительным без подписи должностного лица и объявлено налогоплательщику через систему электронного декларирования (EDS).

На внедрение этих решений будет истрачено примерно 78 млн евро.