Эстонцы и литовцы облюбовали лыжные горки в Латвии
Общество | 4 февраля 2017 года, 21:13
Среди иностранных посетителей на лыжных горах Латвии чаще всего бывают литовцы и эстонцы, а также россияне, рассказали агентству ЛЕТА опрошенные предприниматели.
Представитель комплекса "Жагаркалнс" Вадим Каменев сказал агентству ЛЕТА, что, как и в прежние годы, больше всего бывают на горе жители Эстонии и России.
Если в Риге оттепель, на горе бывает меньше людей, так как они опасаются, что такая же погода и на лыжной горе, но это не так.
фото: Twitter