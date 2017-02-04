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Среди иностранных посетителей на лыжных горах Латвии чаще всего бывают литовцы и эстонцы, а также россияне, рассказали агентству ЛЕТА опрошенные предприниматели.

Представитель комплекса "Жагаркалнс" Вадим Каменев сказал агентству ЛЕТА, что, как и в прежние годы, больше всего бывают на горе жители Эстонии и России.

Если в Риге оттепель, на горе бывает меньше людей, так как они опасаются, что такая же погода и на лыжной горе, но это не так.

фото: Twitter