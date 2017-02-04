Общество |

В 72-й год Великой Победы акция "Помоги ветеранам!" будет проходить в девятый раз. Как и в прошлые годы, все собранные средства пойдут на помощь и подарки ветеранам к очередной годовщине разгрома нацизма.

Общество "9мая.lv" благодарит всех, кто помогал латвийским ветеранам все эти годы и тех, кто присоединится теперь.

"Мы призываем каждого, кому стыдно за равнодушие правительства Латвии, "забывшего" о героизме своих соотечественников, для кого День Победы – это праздник, жертвовать средства на помощь ветеранам. Чем больше мы соберем, тем более достойный подарок мы сможем сделать каждому ветерану к юбилею Великой Победы", - сказано в сообщении.

В 2016 году благодаря отзывчивости людей 2 295 ветеранов получили ко Дню Победы 25 евро и поздравительную открытку. Подарки передавались ветеранам из рук в руки волонтерами общества "9мая.lv", которые объездили всю Латвию.

Помимо этого, уже пятый год подряд, волонтеры общества "9мая.lv" оказывают посильную помощь ветеранам в течение всего года. Молодые люди, студенты и школьники помогают обратившимся к нам ветеранам в решении различных бытовых вопросов, покупают продукты питания, лекарства.

Помощь подобного рода – очень важна, поскольку самый младший ветеран, живущий в Латвии, уже отметил 87-й день рождения. Если вы имеете желание и возможность присоединиться к этой акции – добро пожаловать в "9мая.lv".

Кроме развозов подарков ветеранам и организации празднования Дня Победы у Памятника Освободителям в Риге, общество "9мая.lv" каждый год проводит субботники на Рижских братских кладбищах и в местах массовых воинских захоронений.

Внести свой вклад может как частное, так и юридическое лицо.

Жители Латвии могут сделать пожертвование, позвонив на платный телефон 90006780 (стоимость звонка – 1,42 евро), отправив sms-сообшение с кодовым словом 9maja или 9may на короткие номера телефонов 144 за 2 евро или 1881 за 10 евро (услуга доступна латвийским пользователям LMT, TELE2, BITE и Triatel), с помощью кредитной или дебетной карты, заполнив форму для пожертвований на нашем сайте www.9may.lv, или перечислив желаемую сумму в любой валюте на расчетный счет общественной организации "9мая.lv".

Жители других стран (Литва, Эстония, Россия, Украина, Белоруссия, Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция) также могут сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетной карты, заполнив форму для пожертвований на нашем сайте www.9may.lv, или перечислив желаемую сумму в любой валюте на расчетный счет общественной организации "9мая.lv".

Реквизиты и расчетный счет для перечислений:

Название организации-получателя: Biedrība “9maijs.lv”

Регистрационный номер: 40008128724

Юридический адрес: Raunas iela 44, Rīga, LV-1039, Latvija

Расчетный счет (IBAN): LV51HABA0551021600417

Код банка (BIC/ SWIFT-код): HABALV22

Название банка: “Swedbank” AS

В графе «цель платежа» необходимо написать – Ziedojums.

"В примечании, пожалуйста, напишите, указывать ли Ваше имя и сумму пожертвования в списке жертвователей на нашем сайте. Имена тех, кто пожертвовал прямо с сайта www.9may.lv, появляются автоматически в списке (если жертвователь просил указать свое имя). Имена тех, кто пожертвовал средства перечислением, вписываются вручную и появляются в списке в течение 1-2 дней".

Если есть какие-либо вопросы по пожертвованиям или Вы знаете ветерана Великой Отечественной войны, которого не удалось поздравить в прошлом году, общество просит писать о адресу info@9may.lv.

Все желающие могут присоединиться к группам общества в социальных сетях.

Facebook – https://www.facebook.com/www.9may.lv

Одноклассники – http://www.odnoklassniki.ru/9maylv

Источник: Общество "9мая.lv"