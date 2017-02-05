"Имантский педофил" подал апелляцию: он против 25 лет тюрьмы (+ОПРОС) (8)

фото

Общество | 5 февраля 2017 года, 13:06

Так называемый имантский педофил Наурис Пикштейнс обжаловал приговор суда о лишении свободы на 25 лет и пробационном надзоре на три года. Об этом сообщил его адвокат Антон Дребниекс.

Как рассказали в Пардаугавском суде Риги, по делу еще идет срок обжалования, и никакие протесты или жалобы получены не были.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, устранив техническую ошибку, суд Курземского района Риги (теперь Пардаугавский суд) приговорил "имантского педофила" к лишению свободы на 25 лет.

Дело было передано на повторное рассмотрение в суд первой инстанции из-за технической ошибки Рижского окружного суда. Ошибочными были даты совершения преступлений, которые не соответствовали фактическим обстоятельствам дела.

Пикштейнс признан виновным по всем инкриминируемым эпизодам. Прокурор требовал для него 20 лет тюрьмы. Обвиняемый свою вину признал и раскаялся.

Мужчина обвинялся в насильственном удовлетворении полового влечения противоестественным способом с малолетними и в развратных действиях с малолетними. Он нападал на девочек в подъездах домов в Иманте и Засулауксе, в августе 2015 года. Мужчина был признан вменяемым и осознавал свои действия.

В качестве потерпевших в деле фигурируют семь девочек. Было совершено четыре нападения и две попытки нападения.

Ранее "имантский педофил" также был судим за кражу мопеда.

Комментарии 8
Илья Матейс2 часа назад
Я тоже против того, что ему дали 25лет, плюс к этому надо еще его и кастрировать!!!
Ответить
Игорь2 часа назад
Вообще страх падла потерял?Против он видите ли!Да будь моя воля,я бы таких тварей как ты вообще бы расстреливал!Жалко у нас в стране смертная казнь отменена,и когда уже наконец покажут лицо этой гниды,с какого хрена его прячут от народа?Посмотреть вон в России везде да и других странах не когда не будут скрывать морду маньяков педофилов убийц и тому подобное,а у нас с этим отребьем еще цацкуются!Может его еще с ложечки там в тюрьме покормите,спать уложите,и книгу будите читать перед сном!Хочу видеть лицо этой твари!
Ответить
Lyudmila Bogdanova1 час назад
Побольше надо бы!!!
Ответить