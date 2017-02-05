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К настоящему времени заявки на визиты в Рижский порт в 2017 году подали 85 круизных судов, передает радио MIX FM 102,7.

Как сообщили в портовом управлении, первое судно Astor компании Global Cruise Lines с 650 пассажирами зайдет в порт 29 апреля, а последнее, AIDA Cara с 1186 пассажирами, планирует зайти 10 октября.

В порту также четыре раза побывает судно Costa Pacifica компании Costa Crociere с 3780 пассажирами на борту.

Тем временем в июле в Рижский порт планируют зайти 20 круизных судов, а в августе - 22 судна.

Добавим, в прошлом году Рижский свободный порт принял 63 круизных судна.