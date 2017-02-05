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В Латвии в январе этого года решением суда были оштрафованы три резервных солдата за неявку на военные учения. Однако одна из оштрафованных бывших военных уже не проживает на территории страны.

Так, один из судов Риги наложил штраф в размере 50 евро на двух бывших военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) – мужчину и женщину. Также и Огрский районный суд в конце января оштрафовал на 70 евро за неявку на учения бывшего военнослужащего НВС.

Как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Службы госдоходов (СГД), женщина, которую ранее оштрафовал суд Риги, имела воинское звание специалиста и на данный момент проживает за границей. Тем временем второй экс-военный ранее занимал должность курсанта, однако выполнял свои обязанности лишь в течение нескольких месяцев. Как свидетельствует информация на различных интернет-ресурсах, сейчас мужчина живет в Латвии и работает тренером.

О третьем бывшем военнослужащем НВС у Службы госдоходов нет информации.

Согласно кодексу Латвии об административных правонарушениях, за неявку на военные учения резервному солдату грозит штраф в размере 210 евро.

В целом, в прошлом году заказным письмом резервным солдатам было разослано 966 повесток. Из них 285 не достигли адресата, а в еще 102 случаях солдаты резерва ничего не ответили.

В повестках указаны время и место прибытия на учения, а также даны пояснения обязанностей военного запаса. Не вызываются на учения те, у кого имеются проблемы со здоровьем, а также те, кто является единственным кормильцем семьи или имеет на иждивении как минимум двух детей дошкольного возраста. Кроме того, от учений освобождены те, кто работает в Управлении мест заключений или же в учреждениях, находящихся в ведомстве Министерства внутренних дел.

Бывших солдат, обвиняемых в каком-либо преступлении, на учения не приглашают.

После получения повестки военные запаса не позже, чем за месяц до поступления на службу должны проинформировать об этом работодателя.