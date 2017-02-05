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В конце января работникам неплатежеспособного предприятия KVV Liepаjas metalurgs выплачено 90 691 евро, передает радио MIX FM 102,7.

Как сообщили в Администрации неплатежеспособности, с 23 по 27 января администрация приняла 85 решений об удовлетворении требований работников на общую сумму 92,8 тысяч евро.

Деньги получили 82 работника KVV Liepаjas metalurgs и 2119 евро - три работника CNL Global.

Предприятие Liepаjas metalurgs из-за финансовых сложностей прекратило работу весной 2013 года. В 2014 году оно было продано украинским инвесторам и переименовано в KVV Liepаjas metalurgs.

В 2015 году металлургический комбинат возобновил работу, а в сентябре 2016 года был признан неплатежеспособным.