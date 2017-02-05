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Жителей Латвии просят помочь в поисках рижанина Каспара Поги, который 1 февраля пропал без вести, а до этого постоянно заявлял о желании покончить жизнь самоубийством.

О пропаже мужчины в социальной сети Facebook сообщила его сестра Гунта Янума. Она просит откликнуться любого, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем.

"В последние недели он употреблял слово "самоубийство" в конце каждого предложения. […] В качестве причины он называл недоделанную до конца работу или незаконченный проект… Какой абсудр! Он нормально не спал больше двух недель, поэтому его поступки непредсказуемы. Алкоголь он не употребляет, но вполне мог напиться антидепрессантов", - указывает сестра пропавшего.

Женщина также отмечает, что пропавший мог в четверг, около 19.00 быть замеченным в районе Тейки или в общественном транспорте, например, в 12-м троллейбусе. Она предполагает, что мужчина мог отправиться на набережную 11 ноября.

"Он говорил о Даугаве как о спасении. Поэтому, может быть кто-то видел его на набережной или где-нибудь еще. Любая информация пригодится", - пишет Гунта.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о мужчине, просьба позвонить по телефону 20503600 или 110.

Фото: facebook.com/Kaspars Kaspars