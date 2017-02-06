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К поискам рижанина Каспара Поги, который пропал без вести 2 февраля, подключилась организация Bezvests.lv, которая сообщила новые подробности о пропавшем.

Так, стало известно, что 41-летний рижанин вышел из дома вечером 2 февраля, около 19:00. Последний раз выходил на связь 1 февраля, когда созванивался с другом. 3 февраля, по словам сестры Каспара, телефон уже был отключен.

Деньги, платежные карточки и ID-карту Каспар оставил дома. Как удалось установить близким, в домашнем компьютере в день пропажи в 18:30 искал расписание 12-го троллейбуса, указав маршрут от улицы Крустабазницас (в районе Тейка, где он живет) до центра (указал Национальный театр).

Приметы Каспара: был одет в темный пуховик синего или черного цвета, и темные брюки. На голове могла быть темно-синяя шапка с помпоном.

Напомним, как ранее сообщила сестра пропавшего Гунта Янума, мужчина в последнее время постоянно заявлял о желании покончить жизнь самоубийством, а также нормально не спал в течение двух недель.

"В последние недели он употреблял слово "самоубийство" в конце каждого предложения. […] В качестве причины он называл недоделанную до конца работу или незаконченный проект… Какой абсудр! Он нормально не спал больше двух недель, поэтому его поступки непредсказуемы. Алкоголь он не употребляет, но вполне мог напиться антидепрессантов", - указывает сестра пропавшего.

Она предполагает, что мужчина мог отправиться на набережную 11 ноября.

"Он говорил о Даугаве как о спасении. Поэтому, может быть кто-то видел его на набережной или где-нибудь еще. Любая информация пригодится", - пишет Гунта.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о мужчине, просьба позвонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру +371 22 084 084.