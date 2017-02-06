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Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум "О лженаучности гомеопатии" (метод лечения болезней малыми дозами средств, в больших объемах вызывающих подобные симптомы в организме здорового человека), в котором предложила изымать гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений и препятствовать их рекламе.

Экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения клинические испытания в разных странах в разное время не смогли, подчеркивается в документе РАН. Теоретические объяснения возможных механизмов действия гомеопатии признаны несостоятельными.

РАН предлагает не только маркировать гомеопатические лекарства словом "гомеопатические", но и указывать, что препарат не имеет доказанной клинической эффективности и показаний к применению.

Росздравнадзором рекомендовано контролировать оборот препаратов гомеопатического толка. Также он призывает убрать недостоверную рекламу гомеопатии, закрыть программы повышения квалификации по гомеопатии в ВУЗах. Страховые компании, аптеки, фармацевты и врачи должны информировать пациентов о неэффективности и лженаучности гомеопатии.

Самим гомеопатам рекомендовано знакомиться с современными научными данными и критически относится к неподтвержденным заявлениям производителей гомеопатических средств об их эффективности.

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