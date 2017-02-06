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Руководителем Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) сегодня была избрана прежняя заместитель председателя Совета Даце Кезбере.

За кандидатуру Кезбере проголосовали три члена NEPLP, а двое воздержались.

На должность руководителя NEPLP также были выдвинуты нынешние члены Совета Гунта Лидака и Иева Бейтика.

Тем временем заместителем председателя NEPLP был назначен бывший редактор содержания программ Латвийского телевидения Ивар Аболиньш.

Также в NEPLP теперь разделены сферы ответственности. За телевидение будут отвечать Бейтика и Кезбере, за радио - Аболиньш и Патрик Грива, за коммерческие телеканалы - Лидака и Бейтика, за коммерческое радио - Грива и Аболиньш, за кабельное телевидение - Кезбере и Лидака, а за международное сотрудничество - Бейтика.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в январе Сейм утвердил на пост членов Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша, Гунту Лидаку, Патрика Гриву и Иеву Бейтику.