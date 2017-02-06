Общество |

С 24 по 26 февраля в выставочном центре на Кипсале состоится 20-я "Латвийская книжная выставка 2017". Праздник книголюбов устраивают Латвийская гильдия книжников и Латвийская ассоциация книгоиздателей.

В рамках выставки в Ригу приедут российские издатели, писатели, культурные и общественные деятели, которые представят новинки литературы на русском языке. На выставке будет работать национальный стенд России, где читатели смогут найти около 500 книг более чем от 20 издательств. Помимо презентации книг запланирована насыщенная культурная программа для взрослых и детей: встречи с писателями и общественными деятелями, дискуссии, конкурсы, мастер-классы, кинопоказы.

Марафон русских чтений – важнейшее событие российской программы. В рамках этого марафона в Латвийском университете произведения современных российских авторов будут читать писатели, звезды музыки и кино, театра, а также студенты, изучающие русский язык, преподаватели и общественные деятели из России и Латвии. Специальная программа запланирована в зале Библиотеки им. Николая Задорнова.

В выставке примут участие сценарист, кинорежиссер и актер Александр Адабашьян, писатели Анна Чернакова, Александр Снегирев и Григорий Остер. Также в Ригу приедут Марина Белобородова (Институт Пушкина), Александр Годованец (музей М.А.Булгакова), представители Фонда Филатова, Российской Государственной Детской Библиотеки, Елена Шубина (директор редакции Е.Шубиной, издательство АСТ) и другие.