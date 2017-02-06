Центр госязыка назвал мероприятие на русском языке "нежелательной практикой" (11)

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Общество | 6 февраля 2017 года, 14:56

Рассмотрев заявление о мероприятии по зажжению рождественской елки в лиепайском микрорайоне Кароста, которое проходило в основном на русском языке, Центр государственного языка (VVC) констатировал, что Лиепайская дума формально не нарушила закон о государственном языке, потому что был обеспечен перевод на латышский.

Однако, с точки зрения VVC, выступления должностных лиц на иностранном языке - не лучшая практика для содействия интеграции, сообщила представитель VVC Сармите Павулена.

С заявлением в VVC обратилась лиепайская партия "Национальный союз "Справедливость"". Зажжение рождественской елки в Каросте состоялось 27 ноября.

Комиссия по религиозным делам Лиепайской думы в своем объяснении VVC указала, что на мероприятии был обеспечен перевод. На зажжении елки выступили вице-мэры города Юрий Хадарович и Вилнис Витковскис, которые, по их утверждениям, говорили на латышском, но Хадарович добавил несколько слов и по-русски.

Как сообщила Павулена, VVC непонятно, с какой целью должностные лица говорили по-русски, так как с момента закрепления статуса госязыка в Конституции прошло почти 20 лет и жители Латвии должны понимать выступления на латышском.

Комментарии 11
12342 часа назад
Центр Гос Языка это уже,одна большая нежелательная практика в стране!Как же достал Этот центр умственно отсталых дебилов,от которых толку стране как от козла молока!
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Таня Попова2 часа назад
Боже Мой!Абсолютный Фашизм,в Чистом Виде!Да когда же вы уйметесь-Ваш вонючий "центр",очередная,откровенная ПРИЛИПАЛА,живущая,паразитируещая за счет народа...Уже все Праздники ПРОШЛИ-А вы все шныряете,все выглядываете,да подслушиваете,Где там,Не Дай Бог,Слово Русское ПРОЗВУЧАЛО...И не ясно вам,Тупорылым Местечковым,МАРГИНАЛАМ,Что Невозможно ИСПЫТЫВАТЬ ТЕРПЕНИЕ РУССКИХ...УБОЖЕСТВА,Провинциалольное,Жалкое,Болотное-Вот вы кто "УМНИКИ"...
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кот2 часа назад
И эта практика показала на фоне Новой волны-пошли вы со своим языком...Постоянноевыпячивание своего языка ничего кроме экономического краха государства и не получило.Прошу и дальше действуйте в том же духе и будет вам счастье в пещерном веке.
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