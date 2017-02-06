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Многие родители, чьи дети посещают частные детские сады, начали получать извещения о заметном повышении платы за эту услугу, сообщает портал Skaties.lv, со ссылкой на телеканал LNT. Так, один из отцов рассказал, что раньше на детсад в Саулкрасты он тратил в месяц 11 евро, а сейчас плата выросла до 71.

По всей вероятности, это связано с тем, что с этого года перестала действовать государственная программа поддержки семей, чьи дети не смогли попасть в муниципальные дошкольные учреждения, отмечает телеканал.

Напомним, государство с 2013 года финансово поддерживало родителей, чьи дети были записаны в очереди муниципальных детских садов, при этом помощь не должна была превышать 228 евро в Риге и Рижском районе, и 185 евро в остальных. Но такая поддержка осуществлялась только до 2017 года, и по задумке авторов проекта, за это время самоуправления должны были решить проблему с очередями.

Общество заведений дошкольного образования поясняет, что цены на услуги зависят от самоуправления, в котором задекларирован ребенок, от его возраста и от размера госдотации. Сейчас формула софинансирования поменялась, а расходы на две возрастные группы стали рассчитываться отдельно, и чтобы соблюсти принцип равноправия, было решено поднять цены для всех воспитанников. Из 12 муниципалитетов, с которыми сотрудничает общество, в девяти размер дотаций по новой методике вырос, а в трех - стал меньше. Сейчас софинансирование со стороны различных самоуправлений стало различаться на сумму до 80 евро. К примеру, в Саулкрасты, дотации на одного ребенка стали на 43 евро меньше, чем в прошлом году.