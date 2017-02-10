Позади Европы всей: латвийцы все реже регистрируют электромобили (1)

фото

Общество | 10 февраля 2017 года, 08:39

Сокращение регистрации новых автомобилей с альтернативным двигателем в Латвии в прошлом году было наименьшим в Европе, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомашин (ACEA).

В 2016 году в Латвии были зарегистрированы 373 новые автомашины с электрическим, гибридным или работающем на природном газе двигателем - на 3,9% меньше, чем в 2015 году. Это самый низкий показатель в Европе.

Кроме Латвии, регистрация таких автомашин уменьшилась еще в четырех странах: Нидерландах (-41,1%), Италии (-12,1%), Словакии (-10,5%) и Чехии (-4,6%).

Больше всего регистрация более дружественных окружающей среде автомашин в прошлом году выросла в Болгарии (+2723,8%), Румынии (+135%), Венгрии (+94,8%) и Эстонии (+92,3%).

В Эстонии в 2016 году было зарегистрировано 825, в Литве - 465 таких автомашин.

В 25 европейских странах регистрация транспортных средств с альтернативным двигателем увеличилась на 6,7% - до 686,82 тыс.

В ЕС прирост составил 4,1%, было зарегистрировано 609,629 тыс. таких автомашин.

ACEA обобщила данные о 23 странах ЕС, Норвегии и Швейцарии.

Комментарии 1
Anatoly25 минут назад
Если наши жители покупают пока что мало электромобилей,то делают это правильно.Их ещё рано покупать.Допустим,ваш автомобиль надо зарядить.Станций зарядки пока что мало,и надо,чтобы в нужный момент вы были недалеко от станции зарядки,а не где-то в чистом поле.Там,правда,предусмотрено,что можно включить свой бензиновый двигатель и дотянуть до станции зарядки.А удобно ли это - иметь и двигатель,и аккумулятор? Вес,вероятно,увеличивается.Каждый знает сколько по времени требуется,чтобы зарядить смартфон.Но там маленький плоский аккумулятор,а здесь физические габариты большие.И что? Ждать,пока он зарядится,или как делали в средние века - меняли лошадей.Своих уже усталых на свежих.Я пишу как обычный обыватель,но надо подождать,пока всё не усовершенствуется,тогда и покупать.Бензина пока в избытке,а не загрязнять окружающую среду - это чуть позже.К этому придём обязательно.
Ответить