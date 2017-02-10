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Сокращение регистрации новых автомобилей с альтернативным двигателем в Латвии в прошлом году было наименьшим в Европе, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомашин (ACEA).

В 2016 году в Латвии были зарегистрированы 373 новые автомашины с электрическим, гибридным или работающем на природном газе двигателем - на 3,9% меньше, чем в 2015 году. Это самый низкий показатель в Европе.

Кроме Латвии, регистрация таких автомашин уменьшилась еще в четырех странах: Нидерландах (-41,1%), Италии (-12,1%), Словакии (-10,5%) и Чехии (-4,6%).

Больше всего регистрация более дружественных окружающей среде автомашин в прошлом году выросла в Болгарии (+2723,8%), Румынии (+135%), Венгрии (+94,8%) и Эстонии (+92,3%).

В Эстонии в 2016 году было зарегистрировано 825, в Литве - 465 таких автомашин.

В 25 европейских странах регистрация транспортных средств с альтернативным двигателем увеличилась на 6,7% - до 686,82 тыс.

В ЕС прирост составил 4,1%, было зарегистрировано 609,629 тыс. таких автомашин.

ACEA обобщила данные о 23 странах ЕС, Норвегии и Швейцарии.