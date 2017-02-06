Общество |

Еврокомиссия в последнем обзоре реализации политики ЕС в сфере охраны окружающей среды рекомендует Латвии приложить больше усилий для улучшения утилизации отходов.

Особенно это касается сбора сортированных отходов и уменьшения объема захоронения на полигонах бытовых отходов.

При полном соблюдении правовых актов ЕС в сфере охраны окружающей среды экономика ЕС могла бы ежегодно экономить 50 млрд евро на расходах на здравоохранение и на прямых связанных с охраной среды расходах, говорится в обзоре.

По данным статистического бюро Eurobarometer, трое из четырех опрошенных жителей стран ЕС считают, что правила ЕС нужны для охраны среды в их стране, а четверо из пяти - что учреждения ЕС должны иметь возможность проверять правильность применения соответствующих правовых норм.

Сокращение объема отходов - по-прежнему серьезный вызов для всех стран ЕС, включая Латвию. Шести странам не удалось сократить количество хранящихся на полигонах бытовых отходов. Обеспечив к 2020 году полное соответствие политике ЕС в сфере утилизации отходов, можно создать дополнительно 400 тыс. рабочих мест, считает Еврокомиссия.

В 23 из 28 стран ЕС и более чем в 130 городах в ЕС все еще нарушаются нормы качества воздуха. Главная причина этой проблемы - транспорт.

Необходимо также усилить меры с целью снизить шум, который является второй важнейшей в окружающей среде причиной плохого здоровья жителей.

Что касается качества воды и утилизации водных ресурсов, большинство стран ЕС испытывает трудности с достижением полного соответствия в отношении сбора и очистки коммунальных сточных вод. Против 13 стран-участниц начато судопроизводство.

За публикацией обзора последуют обсуждение с каждой страной-участницей и политические дебаты в совете по охране окружающей среды ЕС.