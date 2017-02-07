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За последние пять лет на дорогах Латвии на треть возросло количество агрессивных водителей, пишет портал skaties.lv.

В основном, агрессивные водители – это мужчины в возрасте до 30 лет. Чтобы эффективнее справляться с такими шоферами, полиция планирует законодательно расширить понятие "агрессивного вождения". После внесения соответствующих поправок в закон, водителей, возможно, будут штрафовать также за контролируемые заносы и дрифт.

Как сообщили в Госполиции, в прошлом году за агрессивное вождение было составлено почти 1000 протоколов - чуть больше, чем в 2015 и в 2014 годах. Однако пять лет назад агрессивных водителей было на треть меньше.

Как пояснил начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис, если водитель проехал на красный свет, это еще нельзя расценивать как агрессивную езду. По его словам, под агрессивной ездой подразумевается совокупность определенных нарушений.

"Смена полосы движения, невключение поворотников в нужный момент, пересечение горизонтальной разметки – совокупность этих нарушений и составляет агрессивное вождение. Сейчас мы разработали поправки к закону, чтобы расширить понятие "агрессивной езды"", - рассказал Крапсис.

Напомним, как ранее в эфире радио Baltkom заявил начальник отдела методики и аналитики Госполиции Андрис Лоцс, рост количества агрессивных водителей связан с улучшением экономической ситуации в стране и увеличением числа автомобилей на дорогах.

Государственная полиция напоминает, что за агрессивную езду для водителей предусмотрены штрафы в размере от 70 до 280 евро и шесть штрафных очков.