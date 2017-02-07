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Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил закон об обработке данных пассажиров воздушных судов, предусматривающий создание регистра данных пассажиров самолетов в целях борьбы с терроризмом и преступностью, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Закон вступит в силу 3 апреля 2017 года. Авиакомпании должны будут начать предоставлять данные в регистр пассажиров не позднее 1 сентября 2017 года. Полиция безопасности уже объявила, что готова в установленный срок начать обработку этих данных .

Напомним, как уже пиcал Mixnews, 19 января Сейм в окончательном чтении принял закон об обработке данных пассажиров воздушных судов, предусматривающий создание регистра данных пассажиров самолетов в целях борьбы с терроризмом и преступностью.

Закон предусматривает обработку данных авиапассажиров для проведения анализа в целях предотвращения и раскрытия терроризма, тяжких и особо тяжких преступлений, а также угроз для безопасности государства.

Как заявил ранее министр внутренних дел Рихард Козловскис, хотя уровень угрозы терроризма в Латвии остается низким и признаки, указывающие на его повышение, не констатированы, Латвия, как и другие страны ЕС, должна работать над повышением антитеррористических способностей.

Договоренность о введении директивы ЕС о создании регистра авиапассажиров была достигнута во время председательства Латвии в Совете ЕС в первой половине 2015 года.

Данные о пассажирах, в основном те, что они предоставляют при покупке авиабилетов, будут включены в регистр, который будет находиться в ведении Полиции безопасности.

Авиакомпании обязаны будут не ранее 48 часов и не позднее 24 часов до вылета и сразу после вылета самолета, когда высадка пассажиров уже невозможна, передать в регистр все данные о пассажирах на борту. В отдельных случаях, чтобы предотвратить преступление, с санкции судьи с данными регистра смогут работать также сотрудники правоохранительных органов, полицейские и пограничники.

В случаях, когда для предотвращения теракта или реальной угрозы жизни людей потребуется действовать незамедлительно, данные регистра могут быть выданы без санкции судьи.

Данные авиапассажиров будут обрабатываться в соответствии с общими требованиями защиты данных физических лиц. Правительству предстоит установить требования для отправки и включения данных в регистр.