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Латвийская национальная авиакомпания airBaltic 26 апреля начнет выполнять полеты по новому маршруту между Ригой и Казанью, сообщили ее представители.

"Рейсы в Казань дополнят наше предложение в города России - Москву и Санкт-Петербург. Новый маршрут укрепит деловые и туристические связи между Казанью и Ригой, а также обеспечит удобные стыковки с западноевропейскими и скандинавскими городами через Рижский аэропорт", - отметил первый вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.

airBaltic будет выполнять из Риги в Казань два рейса в неделю самолетом Boeing 737. Продолжительность полета составит 2 часа и 25 минут.

airBaltiс обеспечивает прямые рейсы из Риги в 60 пунктов назначения, предлагает удобное соединение маршрутов из Риги в пункты назначения в Скандинавии, Европе, СНГ и на Ближнем Востоке, а также, обеспечивает ряд прямых рейсов из Таллина и Вильнюса.