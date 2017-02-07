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В преддверии выборов в самоуправления группа единомышленников, объединившаяся под названием "Pilsēta cilvēkiem" ("Город для людей"), выступила с рядом предложений для улучшения города и призывают политические партии включить их в свою предвыборную программу. Среди предложений - ввести плату за въезд в центр Риги, запретить в воскресные дни движение транспорта и ликвидировать автостоянки на тротуарах, пишет газета Neatkarīgā Rīta Avīze.

Члены группы создали призыв "У нас есть план для лучшей Риги", где перечислено 39 предложений по улучшению города, и предложили партиям встретиться для обсуждения. Как указывается на сайте группы, с одной из партий уже удалось встретиться.

Помимо уже перечисленных инициатив, "Pilsēta cilvēkiem" предлагает отказаться от реализации проекта Северного коридора в Риги, установить "умные" светофоры для предотвращения транспортных заторов, разместить при въезде в Ригу бесплатные стоянки Park&Ride, установить на многих улицах Риги ограничения скорости движения 30 км/ч, а также закрыть подземные переходы в центре столицы, заменив их регулируемыми наземными переходами, а также создать пешеходные переходы на перекрестках с интенсивным движением транспорта.

Члены "Pilsēta cilvēkiem" также указывают, что количество жителей центра стремительно уменьшается, и воздух в столице загрязнен, так как уехавшие в свое время жители приезжают в город только на работу или привозят детей в школы и детские сады.

Как отмечает Neatkarīgā, ранее бывший мэр Риги Гундарс Боярс уже выступал с предложением ввести платный въезд в Ригу, однако сделать это для тех, кто не задекларирован в столице. Данное предложение не было одобрено.

В свою очередь, эксперт транспортной отрасли Талис Линкайтис призывает оценить, зачем люди приезжают в центр.

"Главные улицы Риги - это транспортные магистрали, и только с их помощью можно добраться из одной части города в другую. Строительство Рижского Северного транспортного коридора затягивается, и это значит, что многим жителям придется добираться именно через центр Риги, и платить за это было бы борьбой не с причинами, а с последствиями", - пояснил Линкайтис.

Тем временем член Совета по безопасности движения Юрис Звирбулис предлагает решать проблему транспортных заторов и загрязнения воздуха комплексно и применять экологические требования для автомобильных двигателей.

Добавим, в прошлом году платный въезд был введен в Юрмале. Платить за въезд в город нужно во время весенне-летнего сезона, с 1 апреля по 30 сентября. С октября по апрель платить за въезд в город не нужно.

Фото: Agnese Gulbe/LETA