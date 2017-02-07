Женщины Латвии потребуют дополнительный выходной (+ОПРОС) (11)

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Общество | 7 февраля 2017 года, 14:18

9 февраля у здания Сейма пройдет пикет, участники которого потребуют внести изменения в законодательство, сделать Женский день 8 марта официальным выходным и таким образом подчеркнуть гендерное равноправие как одну из ценностей Латвии. Об этом сообщают организаторы пикета, пишет la.lv.

Пикет откроет сбор подписей под инициативой "Женский день должен стать выходным". Организаторы считают, что Женский день - это больше, чем просто букет тюльпанов, который люди дарят своим коллегам. По их мнению, целью этого дня изначально было обратить внимание на проблему прав женщин и гендерного равноправия.

Между тем, как отмечает LA, в Латвии самый большой удельный вес женщин, обеспеченных работой - 51%, то же касается количества женщин, занимающих руководящие посты в госуправлении и на предприятиях. 44% руководящих постов в Латвии занимают женщины, это высший показатель среди стран ЕС.

Комментарии 11
Ольга1 час назад
А не пошли бы Они Все дружненько в жопу Эти пикетчицы/минетчицы/недострадальцы. Они и так большинство дома сидят, спиногрызов тискают, вот на кой хрен Им Этот выходной? Лишь бы не работать. А потом удивляются, почему налоги Такие высокие. Потому что праздников маркетинговых в стране очень много. Расстрелять и повесить на Домской площади. Пускай каждая кобыла знает Своё стойло.
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Maksims Samsonovs1 час назад
Вот женщины... Как негры (меня так в школе учили) честное слово. Они требуют равноправие тем что выбивают отдельный для себя праздник. Я что то не понимаю в равноправии или они должны были требовать два праздника (для м и ж) или требовать перестать праздновать отдельно женский день тем самым убрав свою исключительность или просто (что верно) слово равноправие тут вообще не при чем, а просто требовать праздника :)
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Sedna36 минут назад
Батюшки, никак латышские женщины признали 8 марта? Не верю своим глазам! То на все лады кричали, что не желают ничего знать об этом колониальном празднике и якобы справляли свой - День матери. И с чего это такие изменения в настроениях?
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