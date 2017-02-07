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В целях защиты птицеводческой отрасли от возможного распространения птичьего гриппа планируется с 1 марта до 1 июня 2017 года ввести запрет на содержание под открытым небом кур, уток, гусей и другой домашней птицы.

Всем хозяйствам, даже тем, в которых содержатся всего несколько домашних птиц, следует считаться с проведением внеочередных проверок Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС).

Как сообщила представитель ПВС Илзе Мейстере, в этом году птицеводам придется усилить меры биобезопасности птицеферм независимо от поголовья домашних птиц.

Министерство земледелия уже разрабатывает поправки к правилам о мерах биобезопасности в местах содержания животных, предусматривающие запрет на содержание домашних птиц вне помещений в период миграции перелетных птиц, который продлится предположительно с 1 марта до 1 июня.

Вирус птичьего гриппа H5N8 констатирован у диких птиц в Польше, Хорватии, Германии, Австрии, Дании, Нидерландах, Швеции, Финляндии, Румынии, Франции, Швейцарии.