Общество |

Латвия пока будет решать ситуацию с арестом в Норвегии латвийского рыболовецкого судна "Senators", которое на основании ранее заключенных договоров вело вылов снежных крабов в водах Шпицбергена (Свальбарда), дипломатическим путем, но не исключено, что дело будет рассматриваться в международном суде, сообщил сегодня журналистам госсекретарь МИД Андрей Пилдегович.

"Латвия продолжит переговоры с Норвегией на дипломатическом уровне, но, если таким способом не удастся найти решение, мы рассмотрим возможность международного судебного разбирательства", - сказал Пилдегович, добавив, что и Еврокомиссия, и юридическая служба ЕС на стороне Латвии.

"Мы считаем, что в Европе и Норвегии по-разному интерпретируют международные правовые акты. Поэтому уверены, что латвийские рыбаки ничего не нарушали и действовали на основании европейского законодательства. Мы будем защищать интересы наших рыбаков", - сказал госсекретарь МИД.

Пилдегович не стал называть конкретных сроков разрешения ситуации дипломатическим путем, но МИД в сотрудничестве с Министерством земледелия, Министерством юстиции и Госканцелярией проведет юридическую и экономическую оценку ситуации и через несколько недель представит доклад Кабинету министров.

"Продолжим работу с Еврокомиссией и, если в течение ближайших недель не сможем решить вопрос, рассмотрим возможность обращения в международный суд", - сказал Пилдегович.

Говоря о моряках, он отметил, что свобода передвижения для них не ограничена, в свою очередь "кораблю незаконно не дают ловить рыбу".

Латвийское судно было задержано в конце января, в сопровождении береговой охраны Норвегии доставлено к берегу и передано полиции.

Большинство стран, имеющих право вылова в этом регионе, не поддерживают арест латвийского судна и считают его политически мотивированным. По словам представителя Ассоциации по вылову крабов ЕС Дидзиса Шмитса, действия норвежских властей нарушают принцип недискриминации, установленный Парижским договором 1920 года.

Вылов снежных крабов в регионе Свальбард был начат на основании этого договора и регламента ЕС от 14 декабря 2016 года, который предусматривает, что 20 судов стран ЕС, в том числе 11 латвийских, имеют право ловить снежных крабов в этом регионе.

Шмитс назвал происшедшее откровенным нарушением международных прав и недружественным шагом со стороны Норвегии, причем не только против Латвии, но и ЕС целом.