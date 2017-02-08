Общество |

На прошлой неделе 50-летний рыбак еле спасся от смерти, когда управляемая им машина Ford Maverick провалилась под лед на озере Пинтелис в Гулбенском крае. Мужчина в интервью программе Bez Tabu рассказал, как ему удалось спастись.

По словам потерпевшего, в тот день он решил добраться до любимого места лова, проехав по льду на машине. Однако он выехал на джипе на замерзшую поверхность озера, не оценив серьезность ситуации, не рассчитав толщину льда. В результате, хрупкий лед проломился и машина начала тонуть. К счастью, мужчине удалось спастись. О произошедшем он должен был проинформировать работников полиции, как это положено по закону, однако не сделал этого и ушел с места ЧП.

Затонувший внедорожник позднее обнаружили другие любители подледного лова. Их насторожил тот факт, что на льду около огромной проруби остались следы от колес. Они вызвали спасателей, которые по прибытии погибших не обнаружили.

Журналистам удалось связаться с рыбаком и он рассказал, как ему удалось спастись. "Ужасный опыт. Вроде бы лед был толстый. Вроде и я не раз ходил и рыбачил. В одном месте не ловится, переезжаю на другое место. Затем стал переезжать по береговой кромке льда туда, где обычно водятся щуки. Скорость была 70 км/ч. В тот день на льду озера была вода и я не заметил, что там полынья. Хорошо, что работали электронные окна, так как двери не мог открыть. Открыл сразу два окна, добрался до берега и после этого шел домой мокрый, как крыса. Больше не хочу идти на озеро рыбачить. Бог дал только две минуты, чтобы выбраться из машины. Есть те, кто верит в Бога, есть те, кто не верят, но что-то там на верху все же есть. Я даже своим врагам не пожелал бы такое пережить!", - рассказал чудом спасшийся мужчина.

В свою очередь представитель полиции Илвита Лидума рассказала, что начато административное дело о нахождении с автомобилем на льду и о нанесении вреда окружающей среде. Штраф за такое нарушение составляет от 70 до 700 евро.

Фото: скриншот с видео Bez Tabu