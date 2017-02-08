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Принадлежащие государству здания пустуют, хотя чиновникам не хватает помещений, пишет LA.

Наверняка, многие наблюдательные рижане обратили внимание на то, что в столице многие государственные здания простаивают, например, здание бывшей библиотеки на углу Кришьяна Барона и Элизабетес. Также в запустении находится здание бывшей Морской академии на бульваре Кронвальда.

В то же время нескольким министерствам, а также другим предприятиям госуправления не хватает помещений, которые были бы предназначены для работы чиновников.

Пустующие здания не предназначены для нужд госуправления, пояснил председатель правления Valsts nekustamie īpašumi (VNI) Мартиньш Толс.

По его словам, в основном из-за отсутствия денег, а также из-за безалаберности бывших владельцев, которые не ремонтировали эти здания, недвижимость пришла в негодность и без капитальных вложений к использованию не подлежит.

Для того, чтобы принадлежащие государству здания можно было бы использовать какому-нибудь госучреждению или сдавать частной компании, туда нужно вложить немалые денежные средства,которых сейчас нет и неизвестно, сколько средств можно будет выделить из госбюджета на приведение в порядок госсобственности.

"Портфель собственности государства очень разнообразен", - поясняет Мартиньш Толс. "Есть и различные здания, и земельные участки, складские помещения, инженерные конструкции и мосты. Наша основная задача содержать в порядке государственные офисные здания, такие, как недавно построенное здание СГД, отремонтированное здание Рижской Биржи на Домской площади в Вецриге. Но есть здания в плачевном состоянии, фактически развалины, в которых, возможно, бегают крысы", - указал Толс.

Конечно, пишет издание, в данной ситуации есть выход - продать ненужные объекты. Но, проблема в том, что объекты госсобственности, выставленные на торги никому не нужны. На них отсутствует спрос.

Например, в последний раз аукцион по продаже старого здание библиотеки на улице Барона, 14. состоялся 17 ноября. Начальная цена составляет 2,517 млн евро. Ранее аукционы по продаже старого здания ЛНБ проходили 24 сентября 2015 года, а также 4 февраля, 12 мая и 29 сентября этого года. На них не подал заявки ни один претендент.

Фото diena.lv