Общество |

Пока в публичном пространстве ведется дискуссия о том, надо ли менять закон о Высшем образовании, чтобы у вузов было больше возможностей создавать учебные программы или учебные курсы с иностранным языком обучения, ежегодный анализ деятельности вузов свидетельствует, что часть студентов уже обучается на иностранных языках, констатирует Latvijas Avīze.

Стоит отметить, что в Латвии регулирование закона по отношению к государственным вузам и основателям частных учебных заведений очень сильно различается.

Частные школы могут сами свободно выбирать, на каком языке обучать студентов.

Закон позволяет создание такой учебной программы, которая в основном ведется на латышском языке, но пятую ее часть можно получить на учебных курсах, где обучение ведется на иностранном языке.

Из государственных вузов больше всего предоставленные возможности использует университет имени Страдиня (RSU), где на английском языке обучаются 22% студентов.

В свою очередь частные высшие школы очень широко использует свою возможность предлагать студийные программы на иностранных зыках.

Шведские высшие школы - Рижская Экономическая высшая школа и Рижская юридическая высшая школа - проводят обучение только на английском языке.

А в Институте транспорта и связи (TSI) редко кто учится на латышском языке, так как 46% студентов отдали предпочтение обучению на русском языке, а другие на английском.

Русский язык в процессе обучения больше всего использует Рижский аэронавигационный институт, где на русском обучаются все 70% студентов.

В этом плане выделяется также Балтийская международная академия, где большая часть студентов - 67% обучаются билингвально. Исполняющая обязанности ректора вуза Светлана Смане указала, что студенты этого вуза сами выбирают, на каком языке обучаться - кто-то из студентов желает обучаться на русском, кто-то на латышском, а другие посещают лекции, которые проходят билингвально. В этом вузе учится очень много студентов из постсоветстких республик, которые, естественно обучаются на русском, есть студенты, которые выбирают обучение только на английском. В свою очередь, на каком языке делать домашнее задание - дело учащихся.