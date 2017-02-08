Общество |

«Для того чтобы русская цивилизация не исчезла нужно отказаться от имперских амбиций» - такое мнение в интервью интернет-проекту «Говорящие Головы» высказал известный российский писатель Виктор Шендерович.

«Разговоры о том, что Путин закончился я слышу примерно с лета 2000 года. С гибели «Курска». От разных политиков, политологов, журналистов. Этой осенью Путин пересечёт брежневскую отметку власти, если забыть про недоразумение по фамилии Медведев. Уверен, что Путин внимательно отслеживает судьбы своих соратников - Чаушеску, Милошевича, Пиночета, Кадафи. Там есть разные варианты, но все не очень хорошие. Путин будет пожизненно у власти» - считает Шендерович.

По словам Шендеровича, российское федеральное телевидение — это оружие массового поражения, а профессия журналиста — это самая опасная профессия в России сегодня. «Смертность среди них выше, чем среди лётчиков-испытателей при исполнении служебных обязанностей. По числу убитых журналистов Россия занимает второе место в мире» - подчеркнул Шендерович.

Эти и другие темы, известный писатель-сатирик Виктор Шендерович, затронул в интервью латвийскому интернет-проекту «Говорящие Головы» накануне своего литературного концерта в Рижском Доме Конгрессов.

Проект "Говорящие головы" теперь также можно будет смотреть на портале mixnews.lv