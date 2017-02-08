В Алуксне построят склад армейского вооружения (3)

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Общество | 8 февраля 2017 года, 12:26

В Алуксне будет построен склад вооружения для пехотной школы Национальных вооруженных сил (НВС), передает радио MIX FM 102,7.

Как сообщили в Министерстве обороны, склад будет находиться на ул. Лачплеша, где располагается пехотная школа, в которой будущие военные обучаются для профессиональной службы в НВС.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в Вайнеде был открыт складской комплекс НВС, который стал самым крупным подобным объектом в Латвии. В новых складах хранятся все виды боеприпасов НВС, в том числе противотанковые и артиллерийские.

Армейский склад имеется также на базе НВС в Адажи. Министр обороны Раймонд Бергманис ранее сообщил, что в дальнейшем склады для хранения вооружения будут строиться и в других регионах Латвии.

Комментарии 3
вова1 час назад
А свечной заводик слабо построить?
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wolf46 минут назад
Oruzhija net,a skladov budet nemerenno dlja hranenija pehoti ot agressora
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517 минут назад
Из этой территории готовят поле боя.
Кто то да же рад этому.
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