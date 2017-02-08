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В связи с рабочим визитом федерального президента Германии в Латвию 9 февраля ограничат движение.

В связи с рабочим визитом федерального президента Германии в Латвию 9 февраля запретят остановку и стоянку транспортных средств:

с 7:00 до 16:30 на обеих сторонах ул. Петербазницас и на площади около церкви Св. Петра;

с 7:00 до 16:30 на правой стороне ул. Кунгу на участке от ул. Грециниеку до ул. Петербазницас;

с 7:00 до 17:30 около здания №3 на ул. Меркеля.

С 14:00 до 16:30 в случае необходимости будет ограничено или закрыто движение по ул. Петербазницас. В указанное время в случае необходимости будет ограничено и движение пешеходов около церкви Св. Петра.

Более подробная информация о пробках и объездных путях размещена на riga.lv/lv/waze.

фото: Renāte Briede/Leta