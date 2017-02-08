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В ночь на четверг и ранним утром в Латвии вновь ожидается мороз — в прибрежной зоне Курземе будет от -7 до -10 градусов, а на востоке страны — от -19 до -24 градусов. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил метеоролог Янис Траллис.

Днем будет преимущественно солнечно, поэтому станет теплее — от -2 до -8 градусов.

Ceturtdien sauss un pārsvarā saulains. Neliels A,DA vējš. Min t. no -7..-10° Kurzemes piekrastē līdz -19..-24° valsts austrumos; max -2..-8° — Jānis Trallis (@meteozinas) February 8, 2017

В Риге утром до -13 градусов, в пригороде — до -16 градусов, к полудню будет около -4 градусов.