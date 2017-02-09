Общество |

Социальная сеть Facebook расширяет возможности сервиса Safety Check, который автоматически активируется в случае кризисных ситуаций. Теперь в нем будет доступна опция Community Help (помощь сообщества), которая поможет организовать взаимопомощь во время стихийных бедствий.

Каждый пользователь Facebook, оказавшийся в районе, в котором автоматически активируется опция Safety Check (она запускается в случае, если из одного места поступает много сообщений о каком-либо бедствии или крупном происшествии), сможет предложить окружающим или запросить у них еду, питье, кров или возможность воспользоваться транспортом.

Для удобства соответствующая страница Facebook содержит категории помощи. Там также содержатся разделы "пища для животных", "детские вещи", "одежда".

Кроме того, Community Help поможет в поиске людей в зоне бедствия и обеспечит связь с ними.

На первых порах Community Help будет работать в тестовом режиме только в условиях природных катастроф и только в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Саудовской Аравии.

Затем по результатам тестового периода все замеченные недостатки будут исправлены, и она будет доступна для всех стран и для всех кризисных ситуаций.