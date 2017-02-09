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Несмотря на то, что 5 лет назад на референдуме о статусе русского языка большинство жителей Латвии проголосовали за латышский как единственный государственный язык, по мнению журналиста газеты Latvijas Avīze, с каждым месяцем присутствие русского языка в ежедневной жизни увеличивается.

Автору статьи кажется странным, что мы сами не хотим выполнять установленные и принятые правила, и не требуем этого от поставщиков услуг и представителей власти.

Одним из аргументов в пользу того, что растет употребление русского языка в обществе и СМИ называют туризм: ведь нам надо быть дружелюбными по отношению к приезжающим из соседних стран, так как они приносят нам деньги, пишет издание. Но автор приводит данные Центрального статистического управления (ЦСУ), согласно которым в последние три месяца прошлого года в Латвии больше всего туристов было из Германии. На втором месте - Россия, а за ней следуют Литва, Эстония, Великобритания, Швеция и другие страны.

При этом, общее число туристов из России – 11, 7 %, а из Белоруссии – 1,8%. Даже если представить, что все туристы из Литвы (10,6%) и Эстонии (8,1%) тоже предпочтут говорить на русском языке, то это всего 32,2% людей, пишет издание, отмечая, что, наверняка, большая часть этих туристов может говорить по-английски.

В школах также русский язык называют одним из важнейших предметов для латышских учеников, так как этот язык им пригодится, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда. Однако автор статьи вновь приводит данные ЦСУ, согласно которым экспорт и импорт с Россией составляет 9,5% и 8,5% соответственно, а с ЕС - 74% и 79,7% соответственно.

Журналист LA также отмечает, что если все вышеперечисленное становится вопросом отношения со стороны тех, кто упорно не хочет соблюдать законы Латвии, то стоит задуматься о нашем отношении к своей стране, ее законам и ее будущем. Латышский язык является единственным государственным языком с 1989 года, что было еще раз доказано в 2012 году.

Автор статьи подчеркивает, что не имеет ничего против русского языка, но считает, что латыши, которые считают, что этот язык пригодится в будущем их детям, заблуждаются.

Единственное, ради чего стоило бы учить русский - это чтобы читать Пушкина и Толстого в оригинале, отмечает LA, но при это подчеркивает, что мало кто из латышей мечтает о том, чтобы изучать русский язык и литературу в России.

Напомним, 18 февраля 2012 года в Латвии cостоялся референдум о предоставлении русскому языку статуса второго государственного. Активность избирателей на референдуме была самой высокой за всю историю независимой Латвии, составив 69,23% или 1 069 759 граждан. Большинство граждан проголосовали против поправок к Конституции, предусматривающих присвоение русскому языку статуса второго государственного.

Для принятия поправок за них должны были проголосовать 771 893 избирателя. "За" проголосовали 273 347 человек, или 24,88%, "против" — 821 722 человек или 74,8% процента.