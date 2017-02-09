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Государственный центр доноров крови (ГЦДК) больше не будет проводить экспресс-тест на наличие антител к вирусу гепатита С повторным донорам крови, сообщает радио MIX FM 102,7.

Как рассказала представитель ГЦДК Зане Моусави, данные тесты будут проводиться только первичным донорам крови и тем, кто не сдавал кровь в течение двух лет, а также донорам компонентов крови. ГЦДК напоминает, что каждая доза крови перед выдачей больницам проверяется на ВИЧ, гепатит В и С и на сифилис.

До сих пор всем потенциальным донорам (и первичным, и повторным) - каждый раз перед сдачей крови или ее компонентов проводился экспресс-тест на гепатит С. Однако, сравнивая результаты этих экспресс-тестов с полученными позднее результатами лабораторных исследований и учитывая зарубежный опыт, специалисты ГЦДК заключили, что проведение экспресс-теста абсолютно всем донорам неэффективно и нецелесообразно.

Напомним, ранее ГЦДК, обнаружив, что старое оборудование для тестирования пропустило слабо положительные результаты на вирусный гепатит, разослал больницам 195 писем с предупреждением о том, что их пациентам могла быть перелита кровь потенциально инфицированного гепатитом С донора.

ГЦДК обнаружил это, купив в прошлом году новую, более современную систему тестирования на антитела и повторно протестировав старые результаты одного из доноров. ГЦДК хранит образцы три года, чтобы при необходимости их можно было протестировать повторно.

Позднее Минздрав сообщил, что в лаборатории наличие вируса гепатита С в крови этих 25 доноров не подтвердилось. Лишь в пяти случаях было подтверждено наличие антител, что не означает возможности инфицирования гепатитом при переливании крови.