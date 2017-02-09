В Риге готовятся к 16 марта: поданы заявки на проведение мероприятий (6)

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Общество | 9 февраля 2017 года, 11:33

В день памяти легионеров, 16 марта заявки на мероприятия в Риге подали организации Daugavas vanagi Latvijа, общество "В поддержку национальных воинов", Латвийский антинацистский комитет и частное лицо Кристап Кашс, рассказал представитель Рижской думы Угис Видаускис.

Лимбажское отделение Daugavas vanagi Latvijа хочет провести шествие и возложение цветов к памятнику Свободы. Мероприятие планируется в 11.00 и в нем примут участие около 100 человек.

"В поддержку национальных воинов" планирует провести у памятника Свободы собрание в 13.00, в котором должны принять участие около 20 участников. Собрание у памятника Свободы намерен провести и Латвийский антинацистсткий комитет - с 10.00 до 14.00. Цель мероприятия - почтить память жертв Waffen SS и осудить его преступления. Предполагается, что в данном собрании примут участие около 100 человек.

Тем временем частное лицо Кристап Кашс планирует шествие/пикет от площади Стрелков до памятника Свободы. Цель мероприятия - почтить память воинов, незаконно признанных в германскую армию.

Как отметил Угис Видаускис, Рижская дума рассмотрит все поданные заявки. Как и в предыдущие годы, будет запрошена дополнительная информация от правоохранительных органов. По его словам, поскольку мероприятия заявлены на одно и то же время, самоуправлению придется вмешаться, чтобы предотвратить потенциальные инциденты между идейными противниками.

День памяти латышских легионеров — это неофициальный памятный день в Латвии, отмечаемый 16 марта в память павших бойцов Латышского добровольческого легиона, входившего в состав войск СС. С 1998 по 2000 год 16 марта был официальным днем памяти в латвийском календаре, однако 17 февраля 2000 года Сейм Латвии подавляющим большинством голосов исключил его из списка праздничных и памятных дат.

Комментарии 6
андрюХА1 час назад
Ради интереса - посмотрите фото-как отмечают 16 марта и как 9 Мая!!!
Посмотрите-сколько людей 16 марта и сколько 9 Мая!
Посмотрите сколько полиции 16 марта и как это охраняют..
Дальше продолжать...
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Сто человек тут...сто человек там....50 минут назад
Меня интересует, почему эти люди всплывют только на эти даты, почему их так волнует прошлое, и совершенно не интересует на протяжение года настоящее, - я уж ге говорю про будущее. Не волнует экономика, минимальная зарплата, пресс ЕС, засилье голубых и НАТО - все, что не должо таким патриотам спать по ночам давать!....Чрезвычайно нелепые людишки и нелепые страстишки. Пережитки прошлого, одолеваемые дезориентацией во времени и пространстве.
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gygygy1 час назад
nado nabratj porosjačei žiži v paķety i zabrosatj etih skotov
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