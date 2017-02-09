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В день памяти легионеров, 16 марта заявки на мероприятия в Риге подали организации Daugavas vanagi Latvijа, общество "В поддержку национальных воинов", Латвийский антинацистский комитет и частное лицо Кристап Кашс, рассказал представитель Рижской думы Угис Видаускис.

Лимбажское отделение Daugavas vanagi Latvijа хочет провести шествие и возложение цветов к памятнику Свободы. Мероприятие планируется в 11.00 и в нем примут участие около 100 человек.

"В поддержку национальных воинов" планирует провести у памятника Свободы собрание в 13.00, в котором должны принять участие около 20 участников. Собрание у памятника Свободы намерен провести и Латвийский антинацистсткий комитет - с 10.00 до 14.00. Цель мероприятия - почтить память жертв Waffen SS и осудить его преступления. Предполагается, что в данном собрании примут участие около 100 человек.

Тем временем частное лицо Кристап Кашс планирует шествие/пикет от площади Стрелков до памятника Свободы. Цель мероприятия - почтить память воинов, незаконно признанных в германскую армию.

Как отметил Угис Видаускис, Рижская дума рассмотрит все поданные заявки. Как и в предыдущие годы, будет запрошена дополнительная информация от правоохранительных органов. По его словам, поскольку мероприятия заявлены на одно и то же время, самоуправлению придется вмешаться, чтобы предотвратить потенциальные инциденты между идейными противниками.

День памяти латышских легионеров — это неофициальный памятный день в Латвии, отмечаемый 16 марта в память павших бойцов Латышского добровольческого легиона, входившего в состав войск СС. С 1998 по 2000 год 16 марта был официальным днем памяти в латвийском календаре, однако 17 февраля 2000 года Сейм Латвии подавляющим большинством голосов исключил его из списка праздничных и памятных дат.