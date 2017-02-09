"Женскому дню быть": у Сейма прошел пикет за выходной 8 марта (2)
Сегодня около здания Сейма прошел пикет с требованием сделать Женский день 8 марта выходным днем. Пикет организовали участницы общества Mrs. Globe. В мероприятии приняли участие около десяти человек.
Участники держали в руках плакаты, на которых было написано "Женскому дню быть выходным", "#женщиняЭТОисскуство", а также указано на разное количество женщин и мужчин среди депутатов, а также разницу в зарплате.
Сторонники выходного дня 8 марта также выдавали входящим и выходящим из Сейма депутатам информативные буклеты.
Организаторы пикета считают, что Женский день - это больше, чем просто букет тюльпанов, который люди дарят своим коллегам. По их мнению, целью этого дня изначально было обратить внимание на проблему прав женщин и гендерного равноправия.
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