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Сегодня около здания Сейма прошел пикет с требованием сделать Женский день 8 марта выходным днем. Пикет организовали участницы общества Mrs. Globe. В мероприятии приняли участие около десяти человек.

Участники держали в руках плакаты, на которых было написано "Женскому дню быть выходным", "#женщиняЭТОисскуство", а также указано на разное количество женщин и мужчин среди депутатов, а также разницу в зарплате.

Сторонники выходного дня 8 марта также выдавали входящим и выходящим из Сейма депутатам информативные буклеты.

Организаторы пикета считают, что Женский день - это больше, чем просто букет тюльпанов, который люди дарят своим коллегам. По их мнению, целью этого дня изначально было обратить внимание на проблему прав женщин и гендерного равноправия.