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В Хамовнический суд Москвы поступил иск о взыскании с юмориста Евгения Петросяна и его супруги Елены Степаненко компенсации за затопленную квартиру. Соседка пары требует компенсировать ей стоимость ремонта жилья, моральный ущерб и затраты на юристов.

«В суд поступил иск о взыскании с Евгения Петросяна и Елены Степаненко компенсации за затопление квартиры заявительницы. В иске указано, что потоп в квартире произошел из-за живущих над заявительницей Евгения Петросяна и Елены Степаненко», — цитирует агентство Мышелову.

По словам пресс-секретаря, сумма иска составляет 350 тысяч рублей (приблизительно 5 500 евро). Рассмотрение дела назначено на 21 февраля 2017 года.

Евгений Петросян — советский и российский артист, юморист и телеведущий. Создал множество юмористических передач для телевидения, в нескольких выступал в качестве ведущего. С 1988 года является художественным руководителем «Московского концертного ансамбля эстрадных миниатюр». Пишет книги.