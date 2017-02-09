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Новый президент США Дональд Трамп и его администрация начали работу по принципу "America First" (Америка – вначале), обращая внимание в первую очередь на проблемы самых Соединенных штатов и занимаясь решением внутриполитических вопросов.

Учитывая огромное влияние США на весь остальной мир, многие европейские страны в ироничном стиле просят обратить внимание Трампа и на решение их проблем, указывая, что "если Америка первая, то может быть мы – вторые?", - вопрошают авторы видео.

Латвийские умельцы не стали стоять в стороне и подготовили видео о своей стране, после того, как его уже успели создать Литва, Нидерланды, Италия и другие страны, пишет skaties.lv.

По мнению авторов видеоролика Аболтиня, Порзиньгис, изобретатель джинсов, бездействующие депутаты Сейма, эмигрировавшие в Великобританию латвийцы и другие вещи, которые о Латвии обязательно надо знать Дональду Трампу.

Ролики, созданные другими странами