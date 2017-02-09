"America first. Latvia second": Латвия просит Трампа обратить внимание на ее проблемы (12)
Новый президент США Дональд Трамп и его администрация начали работу по принципу "America First" (Америка – вначале), обращая внимание в первую очередь на проблемы самых Соединенных штатов и занимаясь решением внутриполитических вопросов.
Учитывая огромное влияние США на весь остальной мир, многие европейские страны в ироничном стиле просят обратить внимание Трампа и на решение их проблем, указывая, что "если Америка первая, то может быть мы – вторые?", - вопрошают авторы видео.
Латвийские умельцы не стали стоять в стороне и подготовили видео о своей стране, после того, как его уже успели создать Литва, Нидерланды, Италия и другие страны, пишет skaties.lv.
По мнению авторов видеоролика Аболтиня, Порзиньгис, изобретатель джинсов, бездействующие депутаты Сейма, эмигрировавшие в Великобританию латвийцы и другие вещи, которые о Латвии обязательно надо знать Дональду Трампу.
Ролики, созданные другими странами
Отныне мы самая бедная страна в еврозоне. Есть такая професcия, родину расхищять.
• в конце 80-х годов гораздо меньшей территорией чем Остланд, а именно Латвийской ССР управляло 21 000 госчиновников;
• в 2008-м году восстановленной Латвийской республикой (ЛР) управляло уже 88 300 госчиновников.
.в 2016-м году восстановленной Латвийской республикой (ЛР) управляетя, уже 163 180 госчиновников.
Больше 400 латов в месяц в виде компенсаций будут получать всего 24 депутата.
Эти средства нужны для покрытия расходов на встречи с избирателями, пояснила Винькеле.