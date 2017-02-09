"America first. Latvia second": Латвия просит Трампа обратить внимание на ее проблемы (12)

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Общество | 9 февраля 2017 года, 18:31

Новый президент США Дональд Трамп и его администрация начали работу по принципу "America First" (Америка – вначале), обращая внимание в первую очередь на проблемы самых Соединенных штатов и занимаясь решением внутриполитических вопросов.

Учитывая огромное влияние США на весь остальной мир, многие европейские страны в ироничном стиле просят обратить внимание Трампа и на решение их проблем, указывая, что "если Америка первая, то может быть мы – вторые?", - вопрошают авторы видео.

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Латвийские умельцы не стали стоять в стороне и подготовили видео о своей стране, после того, как его уже успели создать Литва, Нидерланды, Италия и другие страны, пишет skaties.lv.

По мнению авторов видеоролика Аболтиня, Порзиньгис, изобретатель джинсов, бездействующие депутаты Сейма, эмигрировавшие в Великобританию латвийцы и другие вещи, которые о Латвии обязательно надо знать Дональду Трампу.

Ролики, созданные другими странами

Комментарии 12
кот59 минут назад
Латышские побирушки встали в очеред за похлебкой у хозяина.Надо поменять поводок и подмыть задницу.
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A,Boltavnja1 час назад
«Государственный бюджет на 2011 год очень ясно описывает поворот в экономическом росте Латвии. Если предыдущие два госбюджета характеризовались как кризисные бюджеты, то это - бюджет стабилизации», - сказала Аболтиня, объясняя, что значительно сокращены государственные расходы и четвертую часть бюджета удалось выделить на развитие.Спикер Сейма отметила, что Латвию к кризису привело элементарное несоблюдение экономических законов и легкомысленная политика,но сейчас экономические показатели продолжают улучшаться.Белевич ездит в командировки со своей спутницей жизни и главой бюро Штале
Отныне мы самая бедная страна в еврозоне. Есть такая професcия, родину расхищять.

• в конце 80-х годов гораздо меньшей территорией чем Остланд, а именно Латвийской ССР управляло 21 000 госчиновников;
• в 2008-м году восстановленной Латвийской республикой (ЛР) управляло уже 88 300 госчиновников.
.в 2016-м году восстановленной Латвийской республикой (ЛР) управляетя, уже 163 180 госчиновников.
Больше 400 латов в месяц в виде компенсаций будут получать всего 24 депутата.
Эти средства нужны для покрытия расходов на встречи с избирателями, пояснила Винькеле.
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Погодите, робяты!1 час назад
Вы разве в своё время не чмырили Трампа, как только могли? Так куда ж вы теперь в очередь влезаете? Аж локтями друг друга пихаете? На получение люлей?
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