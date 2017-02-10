Шеф-повар: через пять лет все будут есть насекомых (5)

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Общество | 10 февраля 2017 года, 09:17

Людям надо начинать есть как можно больше насекомых. Такое мнение в интервью каналу LNT высказал всемирно известный шеф-повар Хестон Блюменталь, который на этой неделе гостит в Латвии. Также он выразил надежду, что скоро их свободно можно будет купить в любом супермаркете, пишет Skaties.lv.

"Похоже, скоро нам придётся есть больше насекомых, и нам это просто необходимо. Они экологичны и богаты протеином. К тому же сейчас в мире на каждого человека их приходится около 40 тонн", пояснил он.

Блюменталь уверен, что уже меньше чем через пять лет, в продуктовых магазинах любой сможет купить себе к обеду свежих насекомых.

"Я сотрудничаю с сетью супермаркетов Waitrose, и пытаюсь их убедить реализовать эту идею. Надеюсь, что очень скоро мы сможем увидеть в магазинах насекомых не только ползающих по полу", - сказал он.

Как уже писал Mixnews, на этой неделе Ригу посетил хозяин одного из самых известных лондонских ресторанов The Fat Duck Хестон Блументаль.

Комментарии 5
Повар Кок20 минут назад
Приехал человек, у которого в жизни уже всё было и есть, помацал местных девочек, нюхнул, рассказал про то, что нужно есть жучков и уехал. Завтра протрезвеет, вспомнит, и будет хихикать я ладошку. А здесь в меню ресторанов массово начнут вводить букашек. Ну что же, бывает.
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кот30 минут назад
Шеф повар всея Европы!Приехал тренироваться у латышей-ведь свиней уже уничтожили.Будем закупать тараканов и сверчков да паучков?Или приступим выращивать их на своих кухнях?
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Никита Чернецкий51 минуту назад
Недайбог к такому шеф повару попасть)))
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