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Людям надо начинать есть как можно больше насекомых. Такое мнение в интервью каналу LNT высказал всемирно известный шеф-повар Хестон Блюменталь, который на этой неделе гостит в Латвии. Также он выразил надежду, что скоро их свободно можно будет купить в любом супермаркете, пишет Skaties.lv.

"Похоже, скоро нам придётся есть больше насекомых, и нам это просто необходимо. Они экологичны и богаты протеином. К тому же сейчас в мире на каждого человека их приходится около 40 тонн", пояснил он.

Блюменталь уверен, что уже меньше чем через пять лет, в продуктовых магазинах любой сможет купить себе к обеду свежих насекомых.

"Я сотрудничаю с сетью супермаркетов Waitrose, и пытаюсь их убедить реализовать эту идею. Надеюсь, что очень скоро мы сможем увидеть в магазинах насекомых не только ползающих по полу", - сказал он.

Как уже писал Mixnews, на этой неделе Ригу посетил хозяин одного из самых известных лондонских ресторанов The Fat Duck Хестон Блументаль.